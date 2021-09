Piazza della Libertà: oggi il taglio del nastro, le foto in anteprima

Tanti, già ieri sera, si sono recati incuriositi nei pressi dell'area ancora non accessibile, dove sono stati allestiti i 2000 posti a sedere per il Solenne Pontificale

Tutto pronto per il taglio del nastro di piazza della Libertà, previsto per questa sera, alle ore 17, con la partecipazione del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

La curiosità

Tanti, già ieri sera, si sono recati incuriositi nei pressi dell'area ancora non accessibile, dove sono stati allestiti i 2000 posti a sedere per il Solenne Pontificale in onore di San Matteo previsto per domani, alle ore 18. Conto alla rovescia per ammirare l'opera che, finalmente, sta per essere ultimata.