Roccapiemonte, domenica l'inaugurazione del nuovo stadio

Sarà inaugurato domenica prossima il nuovo stadio di Roccapiemonte. Il taglio del nastro per l'apertura della struttura, intitolata adl Duca Enzo Ravaschieri Fieschi, è fissato per le 9.30. A presentare l'evento sarà la showgirl Loredana Avagliano. Dopo il taglio del nastro, il parroco Don Giuseppe Ferraioli procederà alla benedizione della struttura. Subito dopo prevista l’esibizione delle Pepita’s di Maria Ferrara sulle note dell’inno della Polisportiva Rocchese “Cuore Rock” scritto e musicato da Rosita Gargano, quindi l’ingresso in campo di calciatori, tecnici, dirigenti e componenti delle squadre giovanili delle due società locali: la Polisportiva Rocchese e l’Asd Guido Cuore di Rocca, capitanati dai rispettivi presidenti Antonio Pagano e Roberto Raspantini.

Le parole del sindaco

"Una struttura innovativa, al passo coi tempi" la definisce il sindaco, Carmine Pagano: "Speriamo possa diventare il volano della città non solo per le attività sportive, in particolare calcistiche, ma anche per ospitare altri eventi e concorrere alla crescita sociale ed economica del territorio. Uno stadio che si candida ad essere un fiore all’occhiello per Roccapiemonte e l’intera provincia di Salerno".