Taglio del nastro per la nuova strada tra Rione Petrosino e la Tangenziale: la soddisfazione di Savastano

E' stata inaugurata, presso i locali della Parrocchia della Chiesa di S. Paolo Apostolo, la nuova strada di Via F.lli Magnone che collega il Rione Petrosino alla Tangenziale, alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca. L'arteria stradale costituisce un importante infrastruttura che consentirà inoltre di decongestionare il flusso di traffico da e verso il centro, permettendo di creare un percorso alternativo per bypassare il passaggio a livello ferroviario che s’interpone per l’accesso a via Irno o alla rampa della Tangenziale. Nella stessa mattinata, è stato inoltre presentato il programma di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del quartiere. L'importante intervento di risanamento edilizio, partirà a breve ed è stato finanziato per un importo complessivo di euro 1,8 milioni ed interesserà 25 fabbricati di E.R.P..

L'investimento in dettaglio prevede 1,2 milioni di euro per la realizzazione dei lavori di riqialificazione delle facciate, risanamento elementi strutturali a vista e il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture e dei balconi e 600mila euro per la realizzazione dei blocchi ascensori esterni per il superamento delle barriere architettoniche.

Parla il consigliere regionale, Nino Savastano: