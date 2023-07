Auto prende fuoco nei pressi dell'uscita di Contursi: illeso il conducente

Atiimi di paura sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, dove un'auto ha preso fuoco nei pressi dell'uscita di Contursi. Per fortuna il conducente si è accorto prontamente del fumo che fuoriusciva dal motore riuscendo a fermarsi e ad uscire dal veicolo prima che si sviluppassero le fiamme.

L'intervento

Sul posto i vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio e i tecnici dell'Anas per la messa in sicurezza dell'area interessata. Illeso il conducente. Completamente distrutta, invece, l'automobile.