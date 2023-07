Brucia la Costiera, nuove incendi tra Amalfi e Conca dei Marini

Con l’inizio della stagione estiva riprendono anche gli incendi in Costiera Amalfitana. La scorsa notte le fiamme sono divampate sulle colline di Tovere, frazione di Amalfi bruciando la vegetazione circostante. Tanta paura per gli abitanti della zona che temevano per la loro incolumità.Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, dei volontari e delle forze dell’ordine che hanno circoscritto il rogo riuscendo a domarlo prima che si estendesse ulteriormente.

Principio di incendio

Oggi, invece, un nuovo incendio stava per verificarsi a Conca dei Marini, nella stessa area dove nei giorni scorsi erano divampate le fiamme. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri e i volontari.