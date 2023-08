Incendi dolosi e colposi: rogo presso gli “Arcieri salernitani”, auto in fiamme a Padula

Fuoco e fiamme, a Pontecagnano Faiano, dove, presso il campo di Tiro con l’Arco della società Arcieri Arechi Salerno, giovedì mattina, uno dei container è stato incendiato. Ingenti i danni, di oltre 10mila euro: il materiale sportivo è andato completamente distrutto. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili.

L'altro incendio

Intanto, nella notte, a Padula Scalo, per cause da accertare, un'auto è stata avvolta dalle fiamme: a spegnere il rogo, i Vigili del Fuoco. Indagano, dunque, i carabinieri per stabilire le origini dell'incendio.