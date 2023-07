Due auto in fiamme in poche ore nel salernitano: traffico e disagi

Due auto in fiamme, nel pomeriggio di oggi, in provincia di Salerno. In particolare, tra Serre ed Eboli improvvisamente una vettura ha preso fuoco, causando rallentamenti al traffico.

L'altro episodio

Sempre oggi, in Cilento, esattamente tra Villammare e Sapri, un'altro auto è stata avvolta e divorata dalle fiamme: fortunatamente, in entrambi gli episodi non si sono registrati feriti. In azione, dunque, i vigili del fuoco per domare i roghi e la polizia municipale per regolare la circolazione: accertamenti in corso.