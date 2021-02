Auto incendiate a Sicignano: individuati mandante ed esecutore, due denunce

Tra il mese di maggio e l’ottobre del 2020 erano state incendiate delle auto, così i militari hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili

Danneggiamento e incendio in concorso: è questa l'accusa per due uomini di 73 e 53 anni che sono stati denunciati

dai carabinieri di Eboli. Tra il mese di maggio e l’ottobre del 2020 erano state incendiate delle auto a Sicignano, così i militari hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili.

Le denunce

Preziose anche le immagini della videosorveglianza: è emerso che il 73enne era il mandante degli incendi e il 53enne l'esecutore materiale. Entrambi sono stati denunciati.