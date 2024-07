Auto in fiamme sull'autostrada tra San Mango e Pontecagnano: intervengono i vigili del fuoco

Poco dopo le 18:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada tra San Mango e Pontecagnano per un'autovettura in fiamme sulla piazzola di sosta. All'arrivo, i soccorritori hanno trovato un Fiat Scudo completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono giunti anche Anas e la polizia stradale per garantire la viabilità. Le fiamme sono state rapidamente domate e i due conducenti, di rientro dalle vacanze, sono rimasti illesi.