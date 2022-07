Allarme incendi a Battipaglia, tre in poche ore: salvato un cane incatenato

Domenica intensa per i volontari della Protezione Civile di Battipaglia impegnati su diversi fronti di fuoco: dalle colline del Castelluccio (alle spalle del nuovo cimitero) ad altri due diversi incendi lungo le arterie di collegamento alla litoranea.

L’intervento

In particolare, alle spalle del cimitero, il fuoco ha minacciato le vicine abitazioni dove i volontari sono riusciti a salvare dalle fiamme un cane incatenato ed impossibilitato a fuggire via. Sul posto anche la Polizia di Stato, che ha identificato il proprietario, il quale ora sarà denunciato per maltrattamento animali.