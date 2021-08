Bruciano Cava, Nocera e la Valle dell'Irno: residenti spaventati dagli incendi

Nessun mezzo aereo assegnato per le operazioni di spegnimento. “Tutti al momento – denuncia l’EPI Soccorso e Protezione Civile - a mezza costa/cima quindi distanti dai centri abitati e classificati non a rischio interfaccia"

Non solo Alburni e Vallo di Diano. Nella giornata di oggi, nuovi incendi sono divampati nelle località Torello-Carifi e Oscato di Mercato San Severino e a Bivio Penta di Fisciano. Nessun mezzo aereo assegnato per le operazioni di spegnimento. “Tutti al momento – denuncia l’EPI Soccorso e Protezione Civile - a mezza costa/cima quindi distanti dai centri abitati e classificati non a rischio interfaccia". Le aree saranno comunque presidiate per tutta la notte. Spaventati i residenti.

Gli altri roghi

Intanto, il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ha attivato il Centro Operativo Comunale per l'emergenza causata dell'incendio appiccato in località Citola, nel territorio di Nocera Superiore, ai confini dei Comuni di Cava de’Tirreni e Roccapiemonte Mobilitata la Protezione Civile comunale che ha montato una vasca per i rifornimenti dei mezzi aerei richiesti alla centrale operativa regionale, mentre squadre di vigili del fuoco sono sul posto.