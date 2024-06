Due incendi sulla collina di Castellabate: corrono i vigili del fuoco

Paura a Castellabate, dove due incendi sono divampati sulla collina in località Cerrine, al confine con i comuni di Agropoli e Perdifumo .

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile Cileneto Odv che hanno dovuto utilizzare anche il mezzo per l’antincendio boschivo per domare le fiamme e bonificare l’area. Sulle origini dei due focolai sono in corso accertamenti da parte dei caschi rossi e dei carabinieri.