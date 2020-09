Staccionate e aree pic-nic in fumo: quel che resta del Monte Stella dopo gli incendi

Sforzi, sacrifici e bellezze andate letteralmente in fumo. Delle staccionate, dei tavoli e dei sentieri naturalistici realizzati sul Monte Stella, infatti, a seguito degli incendi degli ultimi giorni, non è rimasto nulla.

L'amarezza

In fiamme, anche il boschetto di Betulle e tutto il lavoro profuso per valorizzare le bellezze paesaggistiche del monte salernitano: amarezza in tutta la comunità e, in particolare, negli amanti del trekking che hanno visto distrutto il suggestivo percorso nel verde del territorio. La mano dell'uomo, ancora una volta, ha arrecato danni enormi a tutti.

Il percorso sul Monte Stella (foto Fb)