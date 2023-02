Domenica di fuoco nel salernitano: incendi a Sanza e ad Eboli, si indaga

Due incendi, ieri, nel salernitano. In serata, in località Valaraia, a Sanza, infatti, le fiamme hanno avvolto la vegetazione di un bosco: sul posto, i Forestali e i volontari della Protezione Civile per domare il rogo.

L'altro incendio

In mattinata, sempre ieri, ad Eboli, in località Fiocche, una coltre di fumo nero ha messo in tensione i residenti. Ignote, le cause dell'incendio che ha interessato anche materiale plastico: sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine. Accertamenti in corso.