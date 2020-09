A fuoco le montagne di Salerno, il sindaco: "Nessun pericolo per i residenti"

Resta alta la tensione a Salerno per gli incendi che si sono sviluppati sul Monte Stella e sul Masso della Signora a Sala Abbagnano. Preoccupazioni da parte dei residenti, in particolare, delle frazioni alte, da Ogliara a Sala Abbagnano.

Il commento

Rassicurazioni arrivano dal sindaco Vincenzo Napoli: “Posso rassicurare la cittadinanza sul fatto che gli abitanti non corrono alcun pericolo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il territorio. Tra gli altri, sul posto, anche i volontari dell'associazione “Le colline di Salerno” che stanno monitorando la situazione. Invito i miei concittadini a prestare la massima attenzione. Si sta lavorando anche per comprendere la causa di questi molteplici incendi. Non si esclude la pista dolosa".