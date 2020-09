Bruciano le montagne di Salerno: in fiamme il "Monte Stella" e il "Masso della Signora"

Bruciano le montagne che fanno da cornice alla città di Salerno. Due incendi, infatti, sono divampati nel pomeriggio sul cosiddetto “Masso della Signora” e sul "Monte Stella" della frazione Ogliara.

La paura

In fiamme decine e decine di ettari di macchia mediterranea, con il fumo nero visibile a chilometri di distanza. Paura per le antenne ubicate sul Masso della Signora. In azione diverse autobotti dei vigili del fuoco del comando provinciale e anche un canadair che, però, ha dovuto interrompere la sua attività con il buio. E' caccia ai soliti piromani che si spera vengano individuati e fermati il prima possibile.