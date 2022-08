Due incendi a poche ore di distanza, nell'area a sud di Salerno

Due incendi in poche ore a pochi chilometri di distanza: questa mattina ad essere interessato dalle fiamme, è stato il Parco dei Salici sul litorale di Pontecagnano Faiano. Il rogo ha distrutto tutte le strutture presenti nell'area ma, fortunatamente, non ha causati feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e gli agenti della Guardia Rurale Ausiliaria Coordinamento Provinciale di Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo incendio

Il secondo incendio sta interessando, in queste ore, l'area tra Campigliano e Ponte Molinello nel territorio di San Cipriano Picentino. Il rogo, purtroppo, sta per minacciare anche le case presenti in zona. Sul posto i caschi rossi per domare le lingue di fuoco: si indaga.