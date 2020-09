Incendi a Salerno, chiusa via Panoramica: varchi solo per i residenti

La città di Salerno è andata a dormire e si è risvegliata con le fiamme che hanno devastato il Monte Stella e il Masso della Signora. Per tutta la notte, e anche questa mattina, i vigili del fuoco, i volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile guidati dal capitano Mario Sposito e gli agenti della Polizia Municipale hanno lavorato senza sosta per spegnere gli ultimi focolai.

La viabilità

In località Sala Abbagnano, via Panoramica è stata chiusa al traffico per motivi precauzionali, con varchi aperti solo per consentire la circolazione veicolare ai residenti. Resta alta la preoccupazione per i roghi che, ormai da giorni, si stanno sviluppando non solo nel capoluogo ma anche in Costiera Amalfitana e nel Vallo di Diano.