Nuovi focolai sulle montagne di Salerno, canadair in azione: paura vicino all'A3

Continuano a spuntare focolai sulle montagne che fanno da cornice alla città di Salerno. Vigili del fuoco e volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile in azione anche nel pomeriggio odierno per domare le fiamme. Un elicottero della Polizia di Stato, invece, sorvola la città per individuare i piromani.

La paura

Tensione per altri roghi divampati sempre tra il Masso della Signora, il Monte Stella ma anche sull’area montuosa sopra l’autostrada A3 Salerno-Napoli. Spaventati gli automobilisti di passaggio, alcuni dei quali hanno allertato le forze dell’ordine. Preoccupati gli abitanti delle frazioni collinari che temono un acuirsi del fenomeno degli incendi, su cui sono in corso le indagini dei carabinieri. Via Panoramica resta chiusa alla circolazione veicolare ed è controllata dai volontari della Protezione Civile e da una pattuglia di vigili urbani.