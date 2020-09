Incendi a Salerno, primi sopralluoghi contro il rischio frane: "C'è una regia criminale"

Dopo gli incendi degli ultimi giorni sul Monte Stella, sul Masso della Signora e dintorni, l’amministrazione comunale di Salerno è al lavoro per prevenire il pericolo frane e smottamenti. Questa mattina la geologa Ida Parisi e l’ingegnere Elvira Cantarella effettueranno i primi sopralluogo per verificare la tenuta dei versanti. “Perché con le prime piogge – spiega il sindaco Vincenzo Napoli - ci sarà un dilavamento delle melve sulla strada e può diventare pericoloso. Per questo dobbiamo mettere tutto in sicurezza”.

La pista dolosa

Il primo cittadino ribadisce che è in corso la caccia ai piromani: “Mi pare ci sia una regia diffusa sul territorio regionale ed oltre. Sono fatti preoccupanti che rimandano a pensieri gravi di regie malavitose per finalità al momento sconosciute o forse fin troppo chiare. La pista dolosa? E’ una deduzione logica. Vedo un sistemo a corona di inneschi contemporanei quando ci sono raffiche di vento. E allora sorge spontaneo il sospetto che sia qualcosa di doloso, di gravissimo, che fa strage del sottobosco, degli animali che popolano i nostri boschi, c’è la distruzione del sostrato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le forze in campo

Napoli conferma l’impegno della sua amministrazione: “Il Comune di Salerno sta facendo tutto il possibile. Noi abbiamo un sistema di protezione civile, abbiamo volontari delle colline di Giovi che svolgono una funzione imprescindibile monitorando il territorio con attenzione. Ma c’è una disparità di forze e una complicazione nel poter intervenire prima. Appiccare fuoco ad un bosco o alle sterpaglie non ci vuole niente: il lancio ben studiato di un innesco, di notte, e la frittata è fatta”.