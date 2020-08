Sorpresi ad incendiare le sterpaglie: sanzionati tre cittadini a Cava

Sanzionate, nella sola giornata di oggi, tre persone per accensione di sterpaglie e per il fumo molesto sprigionato. Gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti per contrastare gli incendi in alcuni fondi agricoli e giardini, individuando gli autori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli

In questi giorni, su specifico indirizzo dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Servalli e degli assessori alla sicurezza, Giovanni Del Vecchio e all'ambiente, Nunzio Senatore, sono stati intensificati i controlli su tutto il territorio comunale, con il supporto anche degli Ispettori Ambientali Volontari.