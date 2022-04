Litiga con il compagno, poi gli incendia l'auto: denunciata giovane a Sala Consilina

Una ragazza di 21 anni di Sala Consilina è stata denunciata per danneggiamento doloso a seguito di incendio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo aver litigato con il compagno, pare per motivi passionali, la giovane ha dato fuoco alla sua automobile parcheggiata in strada.

Immediata la denuncia ai militari dell’Arma che, dopo i rilievi di rito, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.