San Marzano, incendiata l'auto del presidente del consiglio comunale: la solidarietà della sindaca e di Cirielli

E' stata incendiata l'auto del presidente del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno. "Al presidente Pasquale Alfano, va tutta la mia solidarietà per la sua auto incendiata sotto casa. Attendiamo l’esito delle indagini. In questi giorni tante persone si vedono troppe coincidenze. Prima prende fuoco, a San Valentino Torio, l'area parcheggio dove si trovano i camion dell'azienda della sindaca, poi l'auto del presidente del consiglio comunale viene divorata dalle fiamme. Non si crede ad un complotto, ma spero che non ci siano regie occulte dietro tutto questo. Una cosa è certa: questa amministrazione comunale continuerà a lavorare per il bene della comunità di San Marzano sul Sarno". E' quanto ha detto la sindaca di San Marzano, Carmela Zuottolo.

Il commento di Cirielli

“In fiamme l’auto del presidente del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, l’avvocato Pasquale Alfano. Massimo impegno e celerità da parte delle forze dell’ordine affinché sulla vicenda venga fatta chiarezza e accertato se l’incendio si è verificato per caso fortuito o se si tratta di un atto di natura dolosa. In riferimento a quest’ultima eventualità, si assicurino alla giustizia i colpevoli di quest’atto criminale”: ha detto il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli”.

L'appello di Cirielli