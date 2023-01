Auto avvolta dalle fiamme presso la stazione di servizio della Salerno-Reggio, a San Mango: si indaga

In azione, alle 18 di ieri, 31 dicembre, i vigili del fuoco di Salerno e la Polstrada per l'incendio di un'auto, all’interno della stazione di servizio dell’autostrada Salerno-Reggio di San Mango, direzione Sud.

Le indagini

Sul posto, anche il Vopi, ma fortunatamente, nessun ferito. Accertamenti in corso, ad ogni modo, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.