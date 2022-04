Non c'è tregua per i residenti di Battipaglia. Nella notte sono state di nuovo incendiate delle automobili in sosta.

I fatti

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per sedare le fiamme che stavano avvolgendo due auto parcheggiate. L'intervento è avvenuto in via Palatucci, intorno alle tre del mattino. In corso le indagini.