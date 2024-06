Incendio in un'abitazione: corrono i vigili del fuoco

Paura, all’alba di oggi, ad Ascea, dove un incendio è scoppiato in un’abitazione abitazione situata nei pressi del Villaggio Olimpia.

I soccorsi

Sul posto, in pochissimo tempo, è giunta una squadra dei caschi rossi di Vallo della Lucania per estinguere le fiamme presumibilmente divampate nel vano cucina. Dopo aver provveduto allo spegnimento del rogo, i vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'area. Non sono stati registrati feriti.