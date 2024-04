Abitazione in fiamme a Futani: tre persone evacuate

Si è temuto il peggio, nella tarda serata di ieri (giorno di Pasquetta), nella frazione Eremiti di Futani, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con cinque autobotti che hanno fatto evacuare le tre persone che vi erano all’interno per motivi di sicurezza. In fiamme anche alcune baracche. C’è voluto un po' di tempo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla causa dell’incendio.