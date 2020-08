Brucia la Costiera, le fiamme minacciano il "Sentiero degli Dei": in azione pompieri e volontari

E’ stata una notte di paura, quella appena trascorsa, da residenti e turisti in Costiera Amalfitana, dove un vasto incendio è divampato tra Agerola, Praiano e Positano.

I soccorsi

Sul posto sono giunti numerosi volontari (tra cui il fotografo Fabio Fusco di cui pubblichiamo foto e video) insieme ai vigili del fuoco che si sono subito messi all’opera per domare il rogo senza non poche difficoltà, causate dalle numerose fiamme - che hanno minacciato il "Sentiero degli Dei" - e dal buio.Questa mattina sono arrivati i canadair per spegnere i focolai situati nelle aree impervie dove pompieri e volontari non sono riusciti ad arrivare.

Gallery