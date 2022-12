Incendio in un'abitazione ad Agropoli, evacuata una famiglia

Tensione, nel pomeriggio, ad Agropoli. Per cause da accertare, è scoppiato un incendio in un'abitazione in località Moio: ingenti i danni a tutto l’edificio.

Gli accertamenti

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in salvo la famiglia residente in quell'appartamento, per domare, non senza difficoltà, il rogo. Verifiche in corso, dunque, per accertare che l'intera struttura non risulti a rischio crollo ed anche per risalire alle cause dell'incendio.