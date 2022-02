Incendio ad Agropoli, sigilli all'appartamento non più abitabile

Fiamme in un'abitazione in via Turati, ad Agropoli, stamattina. Intorno alle 11 è giunta la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco di Salerno. Immediatamente, la squadra di Agropoli con 2 automezzi e un autobotte sono giunti sul posto, constatando che il rogo aveva coinvolto l'intero piano rialzato.

L'intervento

Dopo circa 3 ore, scongiurando il propagarsi delle fiamme anche presso i locali agli altri piani dell'edificio, si è provveduto alla messa in sicurezza provvisoria. Interdetto, infine, l'accesso in quanto l'appartamento non ha più i requisiti di abitalità.