Incendio al porto di Agropoli, nella notte: a fuoco un'imbarcazione ormeggiata con a bordo una famiglia

Tensione, nella notte, presso il porto di Agropoli: un’imbarcazione ormeggiata presso i pontili, per cause da accertare, ha preso improvvisamente fuoco. Provvidenziale, l'intervento della Guardia Costiera, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La famiglia che era a bordo del natante è riuscita ad allontanarsi in tempo.

Il fatto

Sarebbero anche esplose alcune bombole del gas presenti in cabina. Ad ogni modo, nessun ferito o danni ad altre imbarcazioni, grazie al rapido intervento dei soccorsi. Probabilmente, a causare il rogo è stato un cortocircuito.