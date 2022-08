Fuoco e fiamme sulla collina San Marco, ad Agropoli: complessa operazione per domare il rogo

Fuoco e fiamme ad Agropoli, sulla collina San Marco. A renderlo noto, il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: "Nel pomeriggio di oggi, sulla collina San Marco, dove sono giunto anche io, si è sviluppato un incendio. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, i carabinieri forestali, il gruppo locale di Protezione Civile, la Comunità Montana Alento Montestella, la Polizia Municipale", racconta il primo cittadino.

L'intervento

Richiesto l'intervento di un elicottero, in quanto alcune aree percorse dal fuoco, con prevalenza di macchia mediterranea, sono difficilmente raggiungibili via terra. A preoccupare è il fatto che ci siano delle abitazioni a non molta distanza dalle aree interessate dal fuoco. Intanto, una autobotte dell'Agropoli Cilento Servizi, intorno alle 16.30, è giunta per riapprovvigionare i mezzi dei vigili del fuoco.