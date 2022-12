Incendio al Ruggi, l'appello della Uil: "Subito incontri per gestire le emergenze"

Dopo l’incendio verificatosi nei locali sottostanti dell’Osservazione breve intensa e del Pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno si mobilitano le sigle sindacali. A farsi sentire è la Uil Fpl provinciale che chiede incontri rapidi per gestire le emergenze.

Il commento

Il segretario con delega alla Sanità della Uil Fpl Salerno Angelo Rambaldi spiega: “La Uil Fpl da sempre è con i lavoratori ma soprattutto con i pazienti del territorio. Senza voler sollevare alcuna polemica, resta il fatto che il Pronto soccorso di un’azienda come il “Ruggi” ha bisogno di spazi molto più grandi di maggiore personale e probabilmente di una gestione più attenta alle varie necessità. Sarebbe il caso di prevenire eventuali situazioni, perché poi quando succedono ci troviamo tutti impreparati. Pertanto ci aspettiamo dall’Azienda una convocazione in breve tempo per avere un chiarimento sull’accaduto, per poi poter definire percorsi condivisi, linee guida e protocolli d’intervento”.