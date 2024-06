Fuoco e fiamme, stamattina, in un fondo agricolo di Albanella, in località Borgo San Cesareo: un incendio, infatti, si è sviluppato nei pressi di un'azienda.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco di Agropoli che hanno domato il rogo e i carabinieri. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sul fatto.