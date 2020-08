Fiamme in un deposito di conserve ad Angri: danni ingenti

Migliaia di barattoli per le conserve sono stati distrutti da un vasto incendio che si è sviluppato ad Angri, all'interno di una ex industria conserviera, ora trasformata in deposito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

I residenti hanno dato l'allarme, dopo aver notato fumo nero. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco utilizzando cinque autobotti. Indagini in corso per risalire alle cause dell'incendio. Danni ingenti.