Incendio ad Angri, gli accertamenti dell'Arpac sulla presenza di fibre di amianto aerodisperse

Il Laboratorio regionale Amianto dell’Arpa Campania ha reso noti i rapporti di prova relativi alle attività di monitoraggio finora portate avanti in riferimento all'incendio divampato nel territorio comunale di Angri, nelle primissime ore dello scorso 11 aprile. Sono state individuate 3 fibre aerodispersa regolamentate attraverso la metodica che individua e quantifica tutto il materiale fibroso, non solo quello costituito da amianto. Non sono presenti limiti normativi applicabili al caso in esame, ma risulta utile ed indicativo sottolineare che i valori riscontrati sono inferiori a 20 fibre per litro che è il valore indicativo di una situazione di inquinamento in atto e di 1 fibra per litro che è il valore indicato da Inail come soglia di accettabilità del rischio, valore dettato dall'Organizzazione mondiale della sanità che indica che l'esposizione a 1 fibra per litro di amianto per tutta la vita determina un eccesso di malattie compresa tra 1 caso su 100.000 e uno su un milione di esposti.

Gli accertamenti continuano

Nel frattempo, restano in corso di svolgimento le attività di campionamento per la verifica della qualità dell'aria nella zona e le determinazioni analitiche inerenti agli altri parametri rilevati.