Incendio in un appartamento a Battipaglia: donna muore carbonizzata

Tragedia, questa sera, dopo le 19, nel centro di Battipaglia, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Buozzi. Le fiamme si sono propagate in pochissimi minuti ed una donna di 64 anni, G.A le sue iniziali, è morta carbonizzata. La vittima, non deambulante, era sola in casa e si stava riprendendo da un grave ictus.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno domato il rogo e rinvenuto il corpo della 64enne. Da accertare cosa abbia innescato le fiamme. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Sotto choc i familiari della vittima.