Fiamme dal camino, s'incendia un'abitazione a Giffoni: salvato anziano

Momenti di paura, a Giffoni Valle Piana, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in via Cenere. Sembra che il rogo sia divampato dal camino nel quale c’era molta legna. E, probabilmente a causa della combustione, la favilla ha raggiunto il divano dove un anziano di 87 anni si era seduto per riposare e riscaldarsi.

I soccorsi

In pochi minuti, il fumo si è sparso per tutto l’appartamento costringendo l’uomo a fuggire fuori dal balcone per trovare riparo. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco, i quali, una volta giunti sul posto, hanno domato le fiamme e tratto in salvo l’anziano che era molto spaventato e in stato confusionale. Le sue condizioni di salute, comunque, sono buone.