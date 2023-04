Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme riuscendo anche a salvare un cagnolino che era rimasto bloccato. La proprietaria, in quel momento, era fuori dall’abitazione. Nel corso dell’operazione di spegnimento un pompiere è rimasto ustionato ad una mano. E, per questo, è stato necessario l’intervento sul posto anche di un’ambulanza del 118.

Paura, nella tarda mattinata di oggi, a Salerno, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al sesto piano di un condominio in via Gelso, di fronte all’istituto Trani-Moscati, nel quartiere Carmine.

/ Via Gelso

Salerno, incendio in un appartamento in via Gelso: salvato un cane, ustionato un pompiere