Incendio in un appartamento a Torrione: paura tra i residenti

Momenti di paura, questa mattina, nel quartiere di Torrione, dov’è divampato un incendio all’interno di un appartamento situato al quarto piano di una palazzina in via Granozio.

I soccorsi

A far scattare l’allarme gli inquilini che sono fortunatamente riusciti a scappare prima che le fiamme si propagassero. Non si registrano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno circoscritto il rogo e gli agenti della Polizia Municipale per gestire la circolazione veicolare. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine del rogo.