Stufa provoca incendio in un appartamento: anziano salvato in extremis a Sapri

Dramma sfiorato, intorno alle 4.30 di questa mattina, a Sapri, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in via Silvio Pellico. A dare l’allarme un passante che aveva notato un anziano sul balcone che non riusciva a muoversi a causa delle fiamme e del fumo nero.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che, nonostante il rogo, si sono introdotti in casa riuscendo a mettere in salvo l’uomo di 94 anni, il quale, successivamente, è stato affidato ai sanitari del 118. Ora è ricoverato presso il locale ospedale per intossicazione da fumo, ma non è in pericolo di vita. A domare l’incendio i vigili del fuoco: ad innescare le fiamme sarebbe stato il malfunzionamento di una vecchia stufa. L'appartamento è andato completamente distrutto. Le indagini sono tuttora in corso.