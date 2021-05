Incendio negli archivi del centro operativo postale a Salerno, fiamme anche a Filetta

Mattinata movimentata, nel nostro territorio, per i vigili del fuoco. Infatti, c'è stato un rogo presso il centro operativo postale di Pastena a Salerno, nei locali degli archivi: immediato l'intervento dei caschi rossi che hanno in breve tempo domato le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti.

L'incendio a Filetta

Sempre stamattina, a Filetta di San Cipriano Picentino, ha preso fuoco il tetto di un bar durante alcuni lavori: sul posto, i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Si indaga.