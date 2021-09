Incendio nei pressi del parco archeologico di Velia: corrono i vigili del fuoco

Il pericolo di un danno enorme è stato scongiurato dall'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza anche un vicino residence. Si indaga sulle cause dell'incendio

Tanta paura questa mattina, in Cilento, a causa di un incendio divampato nei pressi dell’area archeologica di Velia. Le fiamme originate dalla località Vignali, sono state spinte dal vento fino ad avvicinarsi al meridionale sud del Crinale degli dei.

I dettagli

In questa zona sono stati eseguiti numerosi scavi che hanno portato alla luce reperti archeologiici e terme ellenistiche. Il pericolo di un danno enorme è stato scongiurato dall'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza anche un vicino residence. Si indaga sulle cause dell'incendio.