Incendio ad Atena Lucana: vento e caldo non aiutano, operazioni ancora in corso

Non è stato ancora del tutto domato, l'incendio divampato ieri ad Atena Lucana ed estesosi a Sala Consilina. Sul posto sono impegnate nella lotta attiva 3 squadre per un totale di 16 uomini del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità montana Vallo di Diano. A loro supporto vi sono sin da ieri 2 Elicotteri ed 1 Canadair.

Le operazioni

Lo scenario in cui si sono svolte le operazioni è stato da subito estremo: temperatura elevata e vento persistente, insieme all'estrema secchezza della vegetazione, hanno impedito agli operanti di avere la meglio sulle fiamme. Inoltre, nella serata di ieri, a causa delle scarse condizioni di visibilità, le operazioni sono state sospese. Nella mattinata di oggi le squadre hanno i lavori di spegnimento e bonifica affiancate dagli idraulico forestali dei cantieri di Sala Consilna ed Atena Lucana. È atteso sempre in mattinata l'arrivo dei DOS regionali per coordinare le operazioni di spegnimento da cielo con i mezzi aerei regionali.