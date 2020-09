La provincia che brucia: fuoco e fiamme ad Atena Lucana

Continua a bruciare, il salernitano: intorno alle 12,30 di oggi, un incendio si è sviluppato ad Atena Lucana, in Località Saracena. A dare l'allarme alla Sala Radio della Comunità montana Vallo di Diano, è stato un Vigile Urbano. Sul posto, sono subito intervenute le due squadre dell'Antincendio Boschivo, di Padula guidata dal Caposquadra Casalnuovo, e del distaccamento di San Rufo, con Ricciardone. La situazione è apparsa molto critica fin da subito, data la vegetazione molto secca. Il fuoco sembra essere stato appiccato a ridosso della superficie stradale e le fiamme sono divampate in pochi minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incendio

Data l'alta criticità della situazione che rende difficili le operazioni di spegnimento attraverso la lotta attiva, dalla Sala Radio dell'Ente si è reso necessario fare richiesta di un mezzo aereo per agevolare le operazioni di spegnimento. Il personale antincendio sta operando senza sosta per limitare i danni: in supporto alle due squadre si è aggiunta una terza Squadra capitanata da Mastroberti. Le squadre sono coordinate dalla Sala Radio presso la CM a Padula da Agostino Coiro. L'incendio si è spinto verso Sala Consilina, coinvolgendo anche Foresta Cupone, ricadente nel demanio Regionale. Intorno alle 16, infine, sono giunti sul posto 2 DOS regionali (Direttori organizzativi spegnimento aereo).



Gallery