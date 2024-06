Alle ore 13 ad Angri, in Via Badia, un'auto è andata in fiamme nei pressi della caserma dei Carabinieri. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera, che ha spento l'incendio. Fortunatamente le persone presenti all'interno dell'abitacolo, un uomo e una donna, non hanno riportato ferite. I vigili del fuoco hanno inoltre raffreddato alcune sterpaglie vicine all'area interessata per evitare ulteriori rischi.