Traffico rallentato sul raccordo Salerno-Avellino per via di un veicolo in fiamme.

L'incendio

Il mezzo, come riporta La Città, ha preso fuoco fra gli svincoli di Baronissi e Lancusi in direzione Avellino. Sul posto l'Anas. Il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico.