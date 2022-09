A fuoco diverse auto in pieno centro, a Bellizzi: l'allarme del sindaco

Incendio in pieno centro abitato, giovedì sera, nei pressi di via Vespucci a Bellizzi. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Salerno si è evitato il peggio: "Sarebbe stato davvero un fatto grave se non fossero intervenuti in tempo per spegnere un auto in fiamme", ha fatto sapere il sindaco Mimmo Volpe.

Sul luogo dell"incedio erano parcheggiate decine di auto a distanza ravvicinata: "Le forze dell'ordine stanno verificando se si è trattato di un fatto doloso o accidentale", ha concluso il primo cittadino.