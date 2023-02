Auto incendiata ad Eboli: indagano i carabinieri

Paura, ieri sera, nel centro storico di Eboli, dove un’automobile (Fiat 500) è stata avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata nei pressi di piazza Porta Dogana. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati dai residenti spaventati dal fumo e dal fuoco.

L'emergenza sicurezza

Per molti abitanti della zona ad agire sarebbe un gruppo di giovani che, da tempo, avrebbe preso in ostaggio proprio il centro storico. Di qui le ripetute richieste di installare telecamere nelle princiapali strade della zona. Su quanto accaduto ieri sono in corso le indagini dei carabinieri.