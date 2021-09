Battipaglia, incendiata un'auto del Comune: si indaga

Ignoti hanno dato alle fiamme la vettura che era in attesa di rottamazione: confermata la natura dolosa del gesto

E' stata incendiata la scorsa notte, un'auto di proprietà del Comune di Battipaglia sita in un parcheggio e in attesa di rottamazione. Intorno a 00.30 di domenica, nel parcheggio di via Tafuri accessibile al pubblico, la Fiat Punto di colore bianco è stata data alle fiamme.

Gli accertamenti

Indagano, i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, che hanno confermato che si tratta di un gesto doloso. Preziose, per gli accertamenti, saranno le immagini registrate dalla videosorveglianza presente: caccia ai responsabili.